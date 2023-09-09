非法傾倒位置鋪排水渠阻去水　何俊賢斥豬場水浸元兇係政府

打鼓嶺豬場水浸，數以百計豬隻死亡。漁農界議員何俊賢炮轟導致嚴重水浸的「元兇」是政府，指政府不但變相縱容非法傾倒的行為，更於該位置上鋪設排水渠，渠底位置較豬場的水平更高，令去水能力下降，令水浸問題惡化。

何俊賢今日(9日)視察受災豬場，指漁農自然護理署今早派員數十人於兩豬場清理豬屍，以及尋找處理被洪水沖走的「流浪」豬隻的方法，希望讓豬場盡早恢復，嚴防疫病，免帶來更大影響。由於豬屍數量近百，漁護署人員拖走的豬屍起碼500公斤，他相信要2-3日才可全部拖走。

同時他亦到現場的排水河道了解去水情況，指2-3年前河道因非法傾倒而淤塞，首次豬場出現水浸，經反映後，今日視察發現政府竟於非法傾倒位置「之上」鋪設排水渠，而其渠底位置居然比豬場的水平位置更高，較原水道、即非法傾倒前的位置高近兩米，他炮轟變相縱容非法行為，令去水能力下降，亦導致今次嚴重水浸的主要原因。

他直斥：「本來條河係好順嘅，有3至4米闊，但有人喺嗰度非法傾倒，雖然反映咗情況，但政府竟然唔清理啲非法嘢，仲喺上面起嗰條排水渠，仲話專家話行得通嘅，但實際上係更差，好明顯係冇顧及附近嘅環境，尤其係豬場。」

他促請政府立即查找問題，並要求盡快修正河道，回復舊有排水道原有能力，以及進一步提升排水功能，否則未來再有洪水，豬場及附近區域必再遭衝擊，並期望政府繼續作出支援，讓受災漁農戶盡快復業減少損失。