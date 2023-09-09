三分一學生曾參與網絡欺凌　近14%或具高度網絡成癮

當今世代網絡咩都有，惟自由之餘亦暗藏危機。香港遊樂場協會今日(9日)公布一項調查發現，本港有約三分之一學生曾參與網絡欺凌，13.7%受訪者可能具有高度網絡成癮傾向，22.4%人上網時間更多達7小時或上。協會建議學校定期舉辦以網絡健康為主題的活動，讓學生學習正確知識，預防墮入網絡陷阱。

為掌握本港青少年對網絡的使用狀況及網絡危機，遊樂場協會今年3至6月，分別邀請了4,087名6至24歲兒童及青少年填寫實體或網上問卷，以及10名青少年參與焦點小組訪談。調查結果顯示，有約三分之一學生曾參與網絡欺凌，參與主因包括報復(34.5%)、發洩憤怒(22.5%)，以及憎恨別人(22.4%)；又發現受訪者與同學和朋友關係愈好、在朋友的地位愈高及體能愈好，參與網絡欺凌的機會則愈低。

此外，調查亦揭露另一項隱憂，發現有13.7%受訪者可能具有高度網絡成癮傾向，22.4%受訪者上網時間多達7小時或以上。而網絡成癮傾向愈高，精神困擾則愈高；相反與父母關係愈好、家庭經濟狀況愈好、體能愈好及學業表現愈好，網絡成癮傾向則愈低。

現年就讀中四的嘉豪憶述，自2021年新冠疫情網課起，開始沉迷打機，邊上課邊打機，嚴重影響學業表現，成績由全級首50名退步到百名後，甚至會因不能打機而出現焦慮，不願外出見朋友，亦常常因此與家人爭吵。後來透過父母向社工主動求助，在持續參與協會的各種活動下，有效管理上網時間及網上活動，令生活規律得以重整，學業亦重回正軌。

協會認為，協助青少年健全成長的關鍵，必須同時加強學生的網絡健康、心理健康及身理健康，建議學校定期舉辦以網絡健康為主題的活動，讓學生學習正確知識，預防墮入網絡陷阱；青少年亦可考慮參與協會舉辦的活動，從運動體驗中發掘自己的興趣及強項，通過新興運動來養成持續鍛煉的習慣，以提升個人的體能及社交能力。