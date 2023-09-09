高血壓糖尿病可致嚴重腎病　小便有泡作先兆未必準

高血壓及糖尿病均是導致腎臟疾病的主要風險因素並存在相互關係，患者往往因早期未有明顯病徵而延誤治療，當中更可能涉及微蛋白尿問題。微蛋白尿是腎臟出現毛病的先兆，若情況持續惡化有機會造成末期腎衰竭，可能要透過透析治療(俗稱「洗腎」)或腎臟移植來維持生命。

針對本港微蛋白尿情況，有組織於今年6月以問卷形式訪問了306位市民，發現他們對微蛋白尿可能存在忽視或誤解，結果顯示，近9成受訪者無定期進行相關檢查；69%受訪者聽過微蛋白尿但仍沒有定期檢查，原因包括無發現小便有泡及家族沒有病史等；受訪者聽過「小便有泡」為症狀，卻未必知道早期微蛋白尿的小便不一定有泡；就算聽過微蛋白尿，36%受訪者知道飲食和藥物治療可望令微蛋白尿恢復正常水平。

心臟科專科醫生謝德新指出，小便有泡可能是相對嚴重的腎功能衰退所導致，故初期的微蛋白尿問題未必出現小便泡，但很多人以為單靠用肉眼觀察小便是否有泡就可以對微尿蛋白問題採取自我監察，有機會忽略定期檢查微尿蛋白的重要性。

腎病科專科醫生羅學敬建議，如小便持續有泡應主動求醫，若本身已患有糖尿病或高血壓，應定期檢查尿液中是否有蛋白尿。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業建議，市民應定期在家量度血壓，如果本身患有高血壓、糖尿病或心血管疾病，應定期覆診測量微蛋白尿水平，尤其二型糖尿病、心肌梗塞等病患屬於高危一族，血壓目標更要維持於<125/75mmHg水平。