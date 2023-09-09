政Whats噏：赴日拍賣會　黃傑龍投得冠軍神戶牛

日本嘅吞拿魚競投可謂舉世知名，但拍賣和牛，大家又見過未？從事飲食業嘅環境運動委員會主席黃傑龍今日(9日)喺日本出席神戶牛拍賣，結果投得全場總冠軍嘅神戶牛。儘管起初佢嘅目標係打算買一隻牛，但後來按捺不住「理智地衝動」，忍唔住再拍多一隻北海道黑毛和牛先收手。

要了解神戶牛到底有幾咁「巴閉」，就要知道只有兵庫縣1,200年前延續至今嘅獨特品種、並喺當地出生同飼養，再按嚴格嘅協會審核制度，同埋必須被評級為A4(6)以上，先可以稱為神戶牛。而黃傑龍投得嘅神戶牛，有產地可依、有血統可據，仲要係A5(12)嘅天花板評級，難怪「勝利」一刻全場鼓掌，同時獲大會送上「最優秀賞」嘅木牌。

雖然黃傑龍唔肯透露成交價，然而參加拍賣會嘅條件並非單憑「錢」，原來要被邀請參加神戶和牛協會，先至有資格置身會場、撳掣競投。今次拍賣會嘅外國人就只得佢，即是話佢嘅對手全部都係日本人。

講起「撳掣」，其實係神戶牛拍賣會嘅一項特色，事關場地電子化，供拍賣嘅和牛係隔住玻璃展出，參與競投人士嘅案頭都有一部電腦供撳掣拍賣之用，若認為價錢適合，就要鬥快撳掣。黃傑龍話平時唔會衝動購物，當頂級神戶牛成為囊中物之後本應收工，但繼續坐喺拍賣場嘅佢，覺得北海道黑毛和牛「價錢好鬼抵」，雖然同事喺旁邊猛咁話「老細你咁衝動唔得㗎喎」，但佢最終都忍唔住，要買多隻牛先至甘心。