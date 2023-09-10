灣仔3警員追犯不濟　兩人「腳軟」仆倒跪地

昨日(9日)晚上社交網流傳一段警察追捕疑犯仆倒的「車Cam」影片，片段顯示事發時間為昨日下午5時43分，地點是灣仔登龍街近堅拿道東交界。影片甫開始，可見一名穿迷你裙的金毛長髮性感女子，站在一部車輛後面，右手持手機拍攝左手上的軟雪糕。約10秒鐘後，該車輛突然「搖一搖」，性感女郎似乎知道有事發生，隨即停止拍攝及向後觀望，未幾即走到一旁。

此時，一名軍裝及一名便裝警員，沿登龍街追截一名穿黑衫黑褲及戴帽男子，在該男子跑至街口時「仆一仆」，未幾迅速起身，並沿堅拿道東往禮頓道方向逃跑。兩名警員雖然緊隨而至，並且追及該名男子並扯着其衣服，但仍然被對方成功掙脫逃走，當中便衣警員更大出洋相，頓失平衡仆倒在地，他隨即起身繼續追截男子。

不過，最令人意想不到的是，原來追截期間竟然還有第3名警員出現，該名軍裝警員緊隨兩名同袍現身，可惜未知是否因訓練不足，突然整個人失去平衡向前仆倒，並在衝前約兩米後，再爬起身向前跑去。片段可見當時有5名途人在場，各人見警員追捕疑犯仆倒後，俱停下讓路。

警方指在昨日下午5時48分，港島衝鋒隊警員在灣仔登龍街2號進行反罪惡巡邏時，發現一名外籍男子形迹可疑，遂上前截查。期間該名男子拒絕合作，並推開兩名警員，並在逃走期間撞到停泊在上址的一輛私家車；警員終在霎東街11號對開將其制服，並在他身上檢獲小量懷疑冰毒。經初步調查，該名43歲泰國男子涉嫌「藏毒」、「藏有工具可作吸食用途」、「襲擊警務人員」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，現正被扣留調查。事件中，2男1女警員分別手、腳及頸部受傷。