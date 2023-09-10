聖類斯小學部學生相遭比亞迪放上網　惹家長不滿

聖類斯中學(小學部)家長投訴學校「出賣」學生，事緣比亞迪汽車香港代理去年到校舉辦「電動車體驗」活動，介紹環保產業發展，惟事隔一年，家長在社交平台發現，學生於活動期間被拍攝的照片，竟被擅自上載於社交平台，並用於該公司的商業宣傳。學校接獲東網查詢後，始將相片移除，教育局表示已嚴肅處理。

家長鄭先生向東網反映，事件發生後已隨即通報校長，要求協助及跟進，但得不到回覆。他指該體驗活動進行前，以及上載照片前，學校從未曾就有關「照片會上載至社交平台一事」通知家長，亦未有徵得家長的書面同意。他認為此舉嚴重侵犯了學生的私隱權，亦令一眾家長對學校的管理感到擔憂。鄭同時對於學校的不作為感到憤怒及極度失望，批評學校沒有充分保護學生私隱之餘；甚或質疑，有關活動是否帶有商業性質，而學校又是否從活動中獲得任何形式的利益。

聖類斯中學(小學部)回覆東網時解釋，活動是經友校推薦，由學校試後活動組負責，有關公司則是義務派員到校舉辦工作坊；而有關上載活動照片一事，校方至今從未接獲家長有關投訴，直至得悉東網查詢時，已即時安排將相關相片從社交平台移除。校方表示，明白亦尊重各位家長意願，亦會關顧每位同學的個人安全，故將於2023/24學年起，每年向家長發出通告，查詢他們對孩子肖像的使用範圍，確保活動後的相片需徵學生家長同意，方予以公開。

教育局表示已得悉事件，並已按既定程序嚴肅處理，包括要求學校立即調查及跟進事件，以及檢視學校處理學生個人資料的校本機制。局方稱已一直透過不同渠道如《學校行政手冊》，提醒學校在處理學生個人資料時，必須確保收集資料的目的和方式、資料的使用、資料的保安及查閱，以及披露資料等方面，均符合《個人資料（私隱）條例》規定。