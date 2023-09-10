古洞南農業園第二期擬革新　科技農業園最快2024落成

政府計劃以新模式推展農業園第二期發展計劃，令部分農地可加快供業界使用。北區區議會將於9月18日開會討論古洞南農業園第二期發展計劃，政府計劃先推展農業園第二期的首階段；另一方面同時透過公私營協作，促成於農業園第二期較後階段範圍設立現代化科技農業園。香港農業聯合會預計現代化科技農業園首階段最快可於2024內落成；而若有關收回土地過程順利和申請工程撥款獲得通過，初步預計農業園第二期首階段工程最快可於2025年內開展。

根據區議會文件所示，農業園的選址為新界古洞南一組包括常耕及閒置的農地，當中大部分屬私人土地。農業園第二期佔地約82公頃，發展規模不少，政府建議先落實首階段，佔地約19公頃，當中約16公頃屬私人土地。當局指，計劃根據香港相關條例收回私人土地作公共用途，會按有關政策及法例向被收回土地的業權人及受影響人士作出補償。

至於現代化科技農業園方面，政府計劃實行公私營協作模式，促成由香港農業聯合會牽頭設立現代化科技農業園，讓優質農地可盡快供業界使用，並推展新的農業技術。現代化科技農業園的選址位於農業園第二期的較後階段，佔地約11公頃，當中涉及約9公頃私人土地及約2公頃政府土地。