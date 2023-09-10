學習中樂助在囚青年更生　路上不孤單社會伴隨打氣

近年，不少涉及嚴重罪行和思想激進人士被判入懲教院所，懲教署推出沿途有「理」計劃，因應他們的更生需要推展不同教育活動，署方和香港中樂團合辦的中國鼓樂課程便是其中之一。課程有15名在囚青少年參加，學員在院所完成六節課堂後，其家長獲邀觀賞他們的表演。

期間，學員以中國鼓合奏多首樂曲，包括一曲《中國人》。有份參與課程的學員明仔(化名)表示，以身為中國人而自豪，他又指，中國鼓是中國人的發明，作為其中一分子，感到非常有成就感。另一學員豪仔(化名)說，舞龍舞獅，以至川劇、粵劇等不同戲劇都會用到中國傳統樂器，他指，學習中樂，令我更了解中國文化，加深對中國傳統的認知。

沿途有「理」計劃共分三個部分，其中兩部分為重整學員心理和價值觀，以及生涯規劃和重修家庭關係。另一部分則為認識中國歷史和加強國民教育，懲教署為此推出一切從歷史出發活動，透過虛擬實境、電競活動、中國戲劇，以至上述中樂課程等，協助在囚人士認識中國歷史和文化。懲教署監督(特別職務)林賜良表示，中樂是中國文化的重要部分，不時在喜慶、喪禮、表演等場合出現；讓在囚人士親身體驗中樂強大的感染力，可令他們更欣賞中國文化，從而對國家更有歸屬感，加強國民身份認同。

香港中樂團行政總監錢敏華指，透過與中國音樂有關的故事和歷史人物，學員可更了解中國傳統思想和價值觀。至於選擇教授中國鼓，則是因為它在中國樂器當中較易學習，並且是一個「象徵」。錢說，希望在囚人士知道，社會在替他們打氣，鼓勵他們走過這條更生路。