逾半受訪長者不識肺炎球菌　孔繁毅促更新疫苗接種建議

本港復常後不用再戴口罩，市民難免掉以輕心。香港病人組織聯盟與理工大學今日(10日)公布有關肺炎球菌的調查，發現有逾半50歲以上受訪者表示，由於不認識肺炎球菌疫苗而沒有接種。香港老人科醫學會指出，長者是高危群組，但接種率卻只有4成。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅則稱，近年肺炎球菌疫苗出現突破性發展，亦已於香港衞生署完成註冊，建議政府盡快更新疫苗接種建議，保護高危群組。

是次調查訪問了超過2,000名50歲或以上人士，發現約一半受訪者沒有接種肺炎球菌疫苗，當中主要原因包括「不知道」或「不清楚」有肺炎球菌疫苗、「沒有足夠疫苗資訊」及「擔心疫苗副作用」等；又有超過8成受訪者表示，如只需接種一劑疫苗便獲得足夠保護。

香港老人科醫學會主席譚鉅富表示，肺炎是本港第二大致死原因，肺炎球菌是其中一種常見致病原，而65歲或以上長者因肺炎球菌肺炎而入院的機會，較18至49歲群組高出逾10倍，屬高危群組。

本港目前只為65歲以上人士提供肺炎疫苗資助計劃，孔繁毅認為政府應更新疫苗接種建議，同時擴大相關資助，讓高危人士得到更多保護，提高打針意欲。孔又稱，肺炎球菌疫苗近年有突破性發展，先後出現15價及20價肺炎球菌疫苗，均已於香港衞生署完成註冊，較現時政府提供的13價及23價肺炎球菌疫苗，保護力更為持久，所覆蓋的血清類型亦較傳統13價結合型疫苗廣闊。