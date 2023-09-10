政府臨急搞夜市應無為而治　地產業倡減企業負擔少限制

政府即將公布「夜經濟」活動，中原集團主席施永青今日(10日)在電視節目表示，本港應化身消費城市，吸引更多外來人及本地人消費，不應限於大笪地等模式。對於內地「房住不炒」政策，令用家難以獨力支撐樓市，他建議內地減少土地供應。

施永青認為政府應採無為而治政策應對夜市，並指出要到經濟不景才籌辦大笪地，但現時失業率低，難以有人去支撐籌辦。他認為政府不要做，待市場做，而政府能夠做的亦不多，可以減少企業負擔、少收稅項，但應讓市場少點限制，提供更多發展空間，以街頭表演為例，政府可提供更多便利，減少需要申請的手續等。

另外，對於內地樓市面對下行，施永青指內地房地產一向靠用家、投資者及投機者三方面托市，惟限制投資者及投機者入市後，用家再難以獨力支撐樓市，如果內地當局嚴格執行「房住不炒」政策，市場將難以消化大量新盤，他建議內地可以參考港府多年前的「孫九招」，減少土地供應。不過，施永青又認為，時內地地方政府仍在拚命賣地、推地，但之前的土地還未完全消化，對解決問題沒有好處，所以一定要減少供應，另外要開放需求。