羅湖村今晨開通窄路　3戶需撤離　陳月明憂再爆泥石流封村

百年一遇的暴雨導致多處出現嚴重水浸及山泥傾瀉，其中北部邊境地區受災嚴重，身兼北區區議會當然議員的議員陳月明直指災後情況「慘不忍睹」，指本來鄉郊地區發展已較滯後，經歷是次水災後「更加難過」，羅湖村唯一道路遭山泥傾瀉封閉，於今日（10日）凌晨稍微開通一小部分，惟未來幾日預計仍有大雨，擔心再次發生山泥傾瀉、泥石流。截至目前為止，她指羅湖路已清理及已疏通渠道。

陳月明表示，經暴雨過後，前日羅湖村唯一道路遭山泥傾瀉封閉，車輛無法進出，村路被泥石覆蓋，村民也無法正常出入；而今清晨則經努力後「簡單清咗」，但羅湖村依山而建，擔心未來大雨仍會發生山泥傾瀉，土木工程拓展署也有派人前來評估，發現有3戶居民需要暫時離開住所前往防避中心。

現時長者難以出入，她指其他村民則需要透過禁區紙使用無障礙通道進出。她續稱，亦有長者指水災當日泥水湧入家中，目前正常生活受阻，出門極易發生意外。針對豬場情況，她指日前有漁農署人員幫忙清理豬場的死豬屍體，但仍有不少死豬屍尚未清理，亦有不少豬隻因被洪水沖走散落於不同地方，因此仍需時間處理。