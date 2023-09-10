連日現75宗山泥傾瀉 工程師：雨後兩天仍有危機 籲見泥水即走

颱風「蘇拉」吹襲與「海葵」帶來的過百年最嚴重暴雨夾擊下，全港多區連日出現至少75宗山泥傾瀉、護土牆崩塌事故。有土木工程師指出，雨水沖洗斜坡泥土，令土質疏鬆而崩塌。由於水由高處流下，暴雨後一兩天出現山泥傾瀉的機會較高，提醒市民注意斜坡所流出的水，若是泥黃色，代表有斜坡泥土較鬆散，崩塌機會較高。

發展局局長甯漢豪今日(10日)表示，截至今日正午12時，土力工程處收到75宗山泥傾瀉報告，當中已完成檢查54宗相對較嚴重的山泥傾瀉事故，並建議路政署、地政總署等斜坡維修部門進行所需斜坡緊急工程。有關事故包括19宗涉及全面封路(大部分陸續開通)及6宗涉及疏散民居，包括茶果嶺村、紅山半島等，撤離20多人。

香港工程師學會土木分部前主席陸偉霖指出，山泥傾瀉一般於暴雨及後一兩天發生，因為斜坡於接續會受到不同程度雨水的沖擦，雨水會於山的表面流過，滲入並沖走泥土，令土質疏鬆，尤其大雨後，水分或會集中於一處，特別沖擦該斜坡，引致山泥傾瀉。

至於未來數天本港仍大機會下雨，陸偉霖相信若雨勢不大下，再現山泥傾瀉機會有限，除非未來數天雨勢更惡劣，令原本不多水的泥土再有積水、儲水的出現。他又提醒，市民一般經過山坡，可留意山坡所流出的水，若有泥水流出，便顯示斜坡泥土較鬆散，需要特別留意，遠離山坡。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則指，部分地方出現山泥傾瀉或與違規建築有關，尤其興建人造斜坡時，設計上未必會預計坡上有相關僭建物，較易出現崩塌危機。