機場搗兩宗販毒案拘兩外籍男　檢250萬可卡因大麻花

香港海關昨日(9日)及今日(10日)在香港國際機場，偵破2宗行李販毒案，檢獲約1.5公斤懷疑可卡因及5.3公斤懷疑大麻花，市值約250萬港元。首宗案件涉及1名53歲外籍男旅客，他昨日從塞拉利昂自由城、經土耳其伊斯坦布爾抵本港。關員替他清關時，發現行李影像可有可疑，1個電腦袋、1個手袋及5件衣物有再縫合痕迹，且異常沉重，最後於該些物件的暗格內，檢獲該批懷疑可卡因，遂把他拘捕。該男子報稱售貨員，聲稱來港做生意，承認替他人運毒。他已被控以「販運危險藥物」罪名，案件於明日(11日)到西九龍裁判法院提堂。

第2宗案件涉及1名23歲外籍男旅客，他今日從泰國清邁飛抵本港，關員替他清關時，得知他僅留港一晚，惟行李箱較沉重，X光影像也有可疑，行李箱內有大量蛋糕、曲奇餅、薯片及茶包等食品。經仔細檢查後，在18包包裝完整的食品中起出該批懷疑大麻花，該名報稱學生的外籍男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕，他現正被扣查。

隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。