70年代秀茂坪兩度山崩　89人喪生

近日暴雨引致山泥傾瀉的宗數已近去年全年水平！發展局昨日指，土力工程處接獲75宗山泥傾瀉報告，數字追近去年76宗報告。而在過去50多年，本港發生16宗重大山泥傾瀉事故，包括1972年、1976年觀塘秀茂坪兩宗事故，造成89人喪生；近年的事故則較多位於道路附近，包括2021年兩宗分別發生於中半山山頂道及大嶼山嶼南道。

觀塘秀茂坪於70年代兩度發生重大山泥傾瀉事故，先於1972年6月18日中午，連日大雨使曉光街對下的斜坡崩塌，數以噸計的泥土瀉下，摧毀了78間寮屋。災難導致71人喪生。而於4年後的1976年8月，秀茂坪邨第9座後面的填土坡在大雨中塌下，濕泥湧入樓宇的最低數層，導致18人喪生。而兩次的山泥傾瀉災難位置，只是相距約200米。

堅尼地城觀龍樓於1994年7月亦發生山泥傾瀉，塌下的範圍包括D座對下的部分砌石牆及斜坡。事發時，行人路上的行人被塌下的約1,000立方米泥石所傷。事故導致5名途人死亡，2,000戶家庭須撤離現場。

而於近年，山泥傾瀉較多影響交通，較少有人喪生，例如2021年6月28日早上，在紅色暴雨警告期間，大嶼山嶼南道近長沙泳灘上方的天然山坡發生山泥傾瀉。2,000立方米的山泥覆蓋約100米長的路段，大嶼山嶼南道一度封閉一天。同年的11月5日下午，香港島中半山山頂道發生了一宗涉及大約1,600立方米的山泥傾瀉，山泥從山頂道沿着山坡瀉下超過300米，事故導致山頂道其中兩條行車線封閉一星期。