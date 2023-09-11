東方民調：國際刀會夜夜無寧　人人喊驚

內地旅客消費習慣改變，不少年輕旅客來港旅遊目的更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀看大型演唱會等，政府計劃催谷夜市，留住遊客及港人本地消費。有議員直指，搞夜市要有完善配套配合，多姿多采才能吸引市民。另有學者提醒，夜市經濟需要市民對治安有信心，但早前發生多宗南亞人襲擊案，「國際大刀會」的形象也讓市民「人心惶惶」，少出夜街。

根據入境處數字，本港7月訪港旅客人數達約360萬人次，但港人北上人次愈發上升，同月有逾468萬人次，較6月增21萬人次。參考政府統計處早年統計，港人在內地旅行平均消費額約860港元，廣東省包括深圳人均消費約680港元，按此推算，港人7月在內地消費金額高達32億港元至40億港元。

香港晚市冷清，有餐飲業界指，通關後來港的內地旅客不如從前，且疫情改變市民的習慣，加上港人北上消費，令業界憂慮變成常態。而過往香港雖然曾舉辦市集，但欠缺新意，物價並不便宜，令市民反應不如預期，認為政府如果要搞旺夜市，規模需要遍及全港、調整政策刺激人流，政府或可考慮重開旺角行人區，允許街頭表演等。

有議員指出受數碼經濟衝擊，不少人習慣網購，政府要思考如何吸引人在晚上外出消費，並強調搞夜市要有配套，例如設置「打卡位」、巡遊、快閃活動等，夜市可選擇價錢相宜的產品，吸引年輕人、市民消費。另有建議指，夜市選址遠離民居、交通方便的海濱較理想；港府要重振經濟及搞活夜市，必須有定位、目標及策略。