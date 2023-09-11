東方民調：憂欠特色諸多掣肘　業界缺人手紛擰頭

本港經濟疲弱，港人多北上消費，政府擬搞旺香港夜市，吸引本地和旅客在港消費，惟不少相關業界坦言，無人手、無條件配合夜經濟。「東方傳媒民意調查」結果顯示，亦有不少受訪者「大潑冷水」，四成人指現時已沒有夜間外出消費意欲，主要原因是經濟差，想慳錢；亦有人稱因為疫後生活習慣改變；即使政府多次舉辦日間市集，逾四成人亦無去過。對於政府期望搞旺香港夜市刺激經濟，受訪者坦言不抱期望，擔心欠特色、限制多，最終未能吸引消費。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問450名18歲或以上市民，結果顯示，有44%受訪者表示，在香港平均一星期只有一至兩天夜間外出消費；40%更指完全沒有；10%指有3至4天。對於不想夜間外出消費的主原因，有37%受訪者直指是因為經濟差，想慳錢；22%稱，因為疫後生活習慣改變；20%表示，因為店舖早收少娛樂；9%擔心治安差；7%指因為生活壓力大不想外出。

政府想短期內搞旺香港夜市，47%受訪者擔心欠特色限制多，最終「搞唔成」；21%批評港府後知後覺，難扭轉劣勢；10%質疑，商店無人手延長晚市。政府曾舉辦多個日間市集，惟41%受訪者直指無去過；23%批評市集無新意；22%稱物價太貴無意欲消費；8%批評地方不便。

內地亦重啟夜市，對於北上消費，52%受訪者直指內地夜市比香港多姿多采；15%更稱放假已經常北上；另有2%更稱商機多，有意北上做夜市。本港夜經濟疲弱，60%受訪者認為，主要原因是營商成本高；27%認為是客源不足；認為是人力不足有6%。