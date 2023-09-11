黃大仙站上班上課日運作暢順　職員協助搬輪椅嬰兒車　

在黑色暴雨中受損嚴重的黃大仙港鐵站，經歷工人連日清空淤泥及抽走積水後，今日(11日)上班開學日大致運作暢通，現場無論漏水的天花板、故障的扶手電梯乃至標示站名的月台幕門頂端告示牌，處處可見水浸遺下的痕迹。港鐵派出大量職員協助有需要市民，有使用輪椅長者獲職員協助搬輪椅到月台，也有職員幫助家長搬嬰兒車上樓梯，均令市民感滿意，也有人指有賴前線工作人員勇敢及盡責，才能令受災嚴重的車站在短時間內重開。

早上上班上學繁忙時間，黃大仙港鐵站內人流甚多，部分扶手電梯故障，市民需要使用樓梯前往月台乘車，車站亦不停廣播通知乘客。東網記者到站視察，發覺車站大致清理完成，惟不少地方仍留下水災過後的痕迹，如部分月台位置仍有漏水，港鐵以膠板或白布承托，仍有小量水滴下來；部分月台幕門頂端標示車站之處，可見泥黃色的水痕。

車站的升降機暫停使用，推着需要坐在輪椅上的年邁母親，乘車往油麻地覆診的譚小姐指，來到黃大仙站後始發現扶手電梯和電梯都暫停，她獲職員通知可以摺起輪椅並協助她搬到月台，對安排感滿意；帶同坐在嬰兒車的年幼女兒乘車的李小姐就指，乘車到黃大仙站時已從廣播得知該站升降機故障暫停服務，到站後獲職員協助從月台搬嬰兒車到大堂，她認為雖然自己也能搬起嬰兒車上樓梯，惟因要照顧幼女會相當 「遴迍」，稱讚職員很有愛心，感謝他們的協助；需要搬過貨物乘車的譚先生就指，雖然升降機故障，但他可以慢慢搬貨，又謂天災可以理解，在短時間內回復黃大仙站運作，有賴港鐵前線職員勇敢及盡責。

另一邊廂，水浸時遭受嚴重破壞的黃大仙北館，事後消防員及商場職員協助抽走積水，連日清理淤泥後令地下一層重見天日。領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明今日(11日)在一個電台節目中指，前日早上已將商場內積水抽走，及安排清理雜物及淤泥，並由保險公司工整行點算租戶損失，部分需使用電器的租戶，可能要較長時間維修，才能重新營業，領展會配合租戶需要，正就租金事宜與租戶溝通。

黎漢明認爲，早前超強颱風蘇拉襲港，加上暴雨，令上游的樹枝及泥石等流到山腳，堵塞渠道，導致水浸嚴重，將與渠務署商討提升商場去水及防洪措施，又會加強演練及防水閘設施。至於同樣為領展管理的柴灣環翠停車場，受水浸影響波及多架車輛，黎就指商場有購買責任保險，呼籲受影響車主與商場聯絡，交由保險公司跟進。