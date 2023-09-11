罕見侏抹香鯨現身深水灣　專家：50年來第4次發現

本港水域再有鯨魚現身！一尾罕見的侏抹香鯨於南區深水灣出沒，據網上流傳片段所見，該條侏抹香鯨體積細小，背鰭長期外露水面，有網民更誤當牠是鯊魚而受嚇。城市大學傳染病及公共衞生學系客座助理教授及海洋污染國家重點實驗室研究員葛展榮表示，自1973年以來，曾有4條侏抹香鯨在本港出沒，以往記錄分別是1991、2016及2021年。

今年7月，西貢海面曾發現一條長約7米的布氏鯨，本港隨即掀起一股賞鯨潮，大批市民乘船出海一睹鯨魚，惟該鯨魚僅2周後不幸殞歿，身體多處有傷痕，有專家懷疑是船隻的螺旋槳或魚網等漁具造成。

香港海豚保育學會主席鄭家泰表示，根據觀鯨指引，鯨魚100米範圍內，觀鯨船隻要關閉引擎及不能駛近，500米範圍內只能有一艘船，一般駕駛觀鯨船隻的船家較熟悉指引，他建議當局研究在鯨魚出沒附近的位置設立臨時保護區，或需要船隻臨時減速等。漁護署指，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁1年及罰款10萬元。