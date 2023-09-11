涉洗黑錢63萬　議員助理今否認控罪

九龍城區議員黃國桐的議員助理，被指利用其銀行戶口清洗逾63萬港元黑錢，而被控一項洗黑錢罪。被告今（11日）於區院否認控罪，案件隨即開審。據控方開案陳詞指，被告收取來歷不明的款項當中，包括由王慕雄及雷凱貽的個人或公司戶口存入之款項。資料顯示該2人與被告均為支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」成員，且曾因涉及洗黑錢而被凍結銀行戶口共7,000萬港元。

本案被告余昕鈺（21歲），被控於2019年6月3日至12月28日期間在香港，知道或有合理理由相信在香港上海滙豐銀行有限公司所持帳戶的總額638,946.25港元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人在從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

據控方開案陳詞指，案發時為學生的被告自2016年滙豐銀行開設儲蓄戶口。經執法部門調查發現，在案發時的半年間，被告銀行戶口的提存紀錄比過往的兩年間多出數倍，當中涉及35次存款及137次提款，涉款逾63萬港元。存款當中包括以現金、轉帳及支票存入，每次約數萬港元。其中以轉帳方式存入被告戶口的存款人包括王慕雄任股東的全盛服務管理有限公司的公司戶口及雷凱貽的個人戶口各存入5萬港元。被告則於短時間內以現金、轉帳及易辦事方式提走。據調查顯示，被告於案發時為學生，且與其家人依靠綜援維生。被告最終於2019年12月19日被捕。控方指被告戶口的款項與其財政狀況不相符，存款的戶口持有人亦與被告沒有明顯關係，故認為被告干犯洗黑錢的控罪。

案件編號：DCCC 85/2022