上水小學約20跨境生今早遲到　校內部分設施損壞或滴水

受上周黑雨影響，文錦渡口岸今(11日)仍暫時關閉，蓮塘香園圍口岸雖然於今早7時重開，惟不少跨境學生仍需改經皇崗口岸上學。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，全校200多個跨境生，其中63人平常經文錦渡過關，當中55位學生由校巴接送。他指，今日約20名學生遲到，若是交通問題導致遲到，校方將酌情處理。

朱偉林又指，當局昨晚(10日)宣布蓮塘香園圍口岸即將重開後，校方已通知全校家長，但估計部分家長和學生晚上已休息，不知道最新情況。他相信，家長今日都已經知道口岸的最新安排，學校亦會與保母車協調，盡量令學生能夠準時回校。他又說，學校有部分設施受暴雨影響出現損壞或滴水，需要暫時關閉，學校會盡快跟進和處理。有受影響的跨境學生則表示，今天較平時早30分鐘出門，先到文錦渡口岸，再乘車到皇崗口岸，但不擔心遲到。

另外，據教育局表示，全港10所學校因雨災破壞校園，需要進一步清理及善後，今日暫時未能恢復面授，有關學校已安排網課等作替代。其中位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校，對開的斜路損毀嚴重，地上磚頭掀起，有電纜外露。校方指，部分電力暫時無法供應，決定暫停面授課至本周四(14日)，並改為網課。港燈已派員到場檢查，確認電纜等供電設備和結構無受損，電力供應保持正常，現場並沒有即時危險。為安全起見，港燈已安排承辦商填回物料，臨時覆蓋及保護相關電纜，並以圍欄分隔，防止行人誤闖。