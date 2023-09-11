紅山半島兩獨立屋涉僭建　專家：斜坡頂見4處滲漏

南區大潭屋苑紅山半島發生山泥傾瀉後，兩間獨立屋被發現涉及僭建，另有一間拒絕屋宇署人員入內視察，有待進步了解。土力工程處前處長陳健碩指出，業界關注任何山坡上的工程，包活挖掘工程、建設泳池等的帶水候管設施，滲水會增加斜坡的含水量，引發山泥傾瀉。他又稱涉事斜坡頂已有4處具滲漏迹象。

陳健碩在電台節目表示，根據傳媒航拍照片所見，涉事獨立屋的斜坡頂有4處滲漏，其中有一處有水管仍不停排水。他指出，若滲漏長期發生，會提升斜坡的含水量，容易引發山泥傾瀉，但稱未知山泥傾瀉與僭建工程有否關連。

陳提到，港府與業界都關注在山坡所做的工程，包括挖掘、帶水喉管的工程，例如興建泳池等。而當局在30年前的觀龍樓山泥傾瀉事件後，推出斜坡維修的專業指引，嚴謹要求及規管斜坡上喉管工程的防漏、檢查、維修及保養。他又擔心負責該些獨立屋僭建工程的人士並非專業人士，未必有跟隨指引。

結構工程師倪學仁則於另一電台節目指出，僭建地庫深入地底兩層，雨水會沿僭建物外層滲入水底，在混凝土與泥土間積聚，並不斷沖刷泥土，令水土流失，引致泥土失去黏貼力，而增加斜坡山泥傾瀉的風險。