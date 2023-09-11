涉百萬賄酒店總監換3400萬肥約　冷氣工程承辦商認行賄罪

香港廉政公署早前落案起訴兩名冷氣工程維修承辦商代表，涉嫌向一名酒店集團時任總監提供賄款逾100萬港元，以獲取集團在澳門一間酒店的冷氣維修合約，總值3,400萬港元。其中一名被告今日(11日)在區域法院承認行賄罪名。法官姚勳智將案件押後至9月18日再提訊，並准許李健宏保釋。

案情指，李健宏，59歲，澳聯空調設備有限公司(澳聯)高級銷售經理，承認5項罪名，即三項向代理人提供利益及兩項串謀向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。他另外4項向代理人提供利益罪名則由區域法院法庭存檔。

案發時，澳聯及偉聯空調設備有限公司(偉聯)分別在澳門及香港成立。該兩間公司為客戶提供冷氣安裝和維修服務，由同一名東主營運。自2013年起，澳聯成為永利度假村(澳門)股份有限公司(永利)的認可供應商。永利在澳門經營酒店和賭場，該公司禁止員工在執行職務期間向承辦商索取或接受利益。被告向法庭承認，自2014年起應一名永利時任總監要求，向對方支付賄款以確保澳聯有機會向永利提交冷氣工程維修服務報價單或投標書。

被告於2014年6月至2015年7月期間，以支票或銀行轉帳向該總監支付3筆賄款，合共逾45萬港元。期間，澳聯與永利的生意額上升。2016年11月至2017年1月期間，被告又串謀偉聯一名時任董事，向該總監支付兩筆賄款共56萬港元。香港廉署調查顯示，永利於2014至2017年間將多份冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為3,400萬港元。