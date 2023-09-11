荃灣及葵涌工廈連掃兩德州撲克賭檔　拘負責人等18男女

今年7月開始，新界南總區執法部門派出探員喬裝賭客，收集非法賭博場所相關情報，當中包括透過不同渠道找尋及確定賭檔地點，並多次「放蛇」到目標場所收集情報，以掌握它們的營運模式、營業時間和負責人身份等，其後鎖定2個分別位於青山公路荃灣段及葵涌葵豐街的工廈德州撲克賭檔。

昨日(10日)晚上11時45分，人員突擊搜查位於荃灣的目標單位，卻受到屋內人士阻撓，最終要強行破門入內，當場檢獲超過10萬港元現金、面值約47萬港元的籌碼、2張德州撲克賭枱及一批賭博用具。經初步調查後，人員以涉嫌「阻撓警務人員進入處所」及「經營賭博場所」拘捕2名分別23歲及38歲的男負責人，並以涉嫌「協助經營賭博場所」拘捕一名負責派牌的26歲女子；單位內另有4名男子(25至38歲)被捕，涉嫌「在賭博場所內賭博」。

相若時間，另一批人員搜查葵涌目標單位，以同樣罪名拘捕一名22歲男負責人，20歲派牌女子和9名男賭客(19至38歲)，檢獲大約9,000港元現金、面值約32萬港元的籌碼、1張德州撲克賭枱及一批賭博用具。

調查人員相信，今次被搗破的2個非法賭檔均有黑社會背景，分別經營約3至4個月，估計2個場所的月入可達6至10萬港元。另外，不法分子選擇在工廈內開設賭檔，估計是看中地點相對隱蔽，不容易被市民或執法人員察覺；而近年德州撲克在年輕人之間非常流行，不法分子便借此吸引年輕賭客。行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。