8月中小企業務向淡　地產飲食業跌幅顯著　港府：環球經濟差所致

上月中小企業務向好轉淡，政府統計處今日（11日）發表今年8月份的中小型企業業務狀況按月統計調查結果顯示，中小企業務收益的現時動向指數從7月在收縮區域的45.8，再下跌至上月的43.8。港府稱中小企對本月業務情況的預期亦回軟，主要受環球經濟及金融情況影響。

按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在上月均較7月下跌，特別是地產業，從46.4下跌至42.9；以及飲食業，由48.0下跌至44.9。另外，調查顯示中本月的業務收益展望動向指數為47.4。而進出口貿易業新訂單的現時動向指數從今年7月的46.8下跌至上月的45.3，而9月的新訂單展望動向指數為48.5。

港府表示，中小企的整體營商氣氛於八月回落。中小企對本月業務情況的預期亦回軟，而整體就業情況則大致穩定。當局展望，環球經濟環境困難和金融狀況偏緊將繼續影響營商氣氛，但本地經濟情況改善，以及政府鞏固復甦動力的措施，應會提供支持。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，編製動向指數，而中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務越差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。