今年第二季本港工程完成量總值661億元　按年升8.6%

本港工程完成量持續上升，政府統計處今日(11日)公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果，主要承建商於今年第2季所完成的建造工程名義總值的總計為661億港元，按年升7.5%。若剔除價格變動的影響後，臨時結果顯示以實質計算，主要承建商所完成的建造工程總值的總計於同期間上升8.6%。

按建造工程類別分析，於今年第二季完成的私人地盤建造工程名義總值為209億港元，較上年同期上升27.6%。以實質計算，升幅則為26.4%；而同期完成的公營地盤建造工程名義總值較上年同期下跌8.9%至221億港元；若以實質計算，跌幅為8.6%。

而主要承建商於今年第二季所完成的非地盤建造工程名義總值為231億港元，較上年同期上升10.7%。以實質計算，升幅為12.8%。非地盤建造工程包括小規模新建工程及樓房裝飾、樓宇修葺及保養工程，和非地盤的電器設備安裝及保養工程。

惟按主要用途類別分析，住宅樓宇建造工程於今年第二季完成的地盤建造工程名義總值為165億港元，較上年同期上升46.6%。同期間，運輸工程完成的地盤建造工程名義總值上升10.5%至81億港元，並經季節性調整的數字按季比較，主要承建商於今年第二季完成的建造工程名義總值較第一季上升5.5%。以實質計算，升幅則為4.6%。