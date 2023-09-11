連破兩爆竊集團拘6名雙程漢　合共干犯17案涉款25萬元

過去2個月，新界北總區執法部門發現區內屋邨及低密度屋苑的爆竊案件有上升趨勢，當中受害單位大多位於偏遠郊區近草叢或山邊位置，而賊人更會針對一些缺乏保安措施的單位落手，主要趁傍晚至凌晨時分出動。人員展開情報收集、加強人手到策略性地點巡邏及夥同其他部門合作防罪，經翻查大量「天眼」影片後，鎖定一個由3名持雙程證男子組成的爆竊集團。

至昨日(10日)，人員見機採取行動，於落馬洲以涉嫌「入屋犯罪」拘捕3男(34至45歲)，並在他們的身上搜出約8,500港元懷疑贓款。人員相信，該集團牽涉7月至9月期間，發生於屯門、元朗、大埔及沙田的13宗爆竊案件，當中主要失物包括現金、金器和首飾，涉款約25萬港元。

另一方面，元朗區執法人員於上周五(8日)進行反爆竊巡邏時，在港鐵錦上路站截獲3名持雙程證的內地男子(43至47歲)，期間為各人搜身，檢獲油壓剪、電筒及手套等可疑用品，遂以涉嫌「外出時備有偷竊用的工具」將他們拘捕。經進一步調查後，人員懷疑3人干犯自8月起發生於元朗的4宗爆竊案件。上述被捕人士現正被扣查，不排除有更多人被捕。