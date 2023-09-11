上周增8翁2婦染退伍軍人病　包括7宗社區感染

衞生署衞生防護中心今日(11日)公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。過去一周(3日至9月1日)新增10宗退伍軍人病個案呈報，包括7宗社區感染個案、2宗輸入個案及1宗潛伏期有外遊紀錄；截至上周六(9日)，今年錄得80宗退伍軍人病個案，而2022年及2021年分別有80及69宗。

7宗社區感染個案分別是64歲男病人，有長期病患，居於將軍澳峻瀅II第三座；93歲男病人，有長期病患，居於北角渣華道37-39號清華樓；56歲女病人，過往健康良好，居於黃大仙啟德花園第三座；64歲女病人，有長期病患，居於中環嘉咸街28號；73歲男病人，有長期病患，居於荃灣海濱花園海霞閣；59歲男病人，有長期病患，居於沙田第一城第36座；及61歲男病人，過往健康良好，居於馬鞍山井頭村。

2宗輸入個案包括60歲男病人及87歲男病人。他們皆有長期病患，於潛伏期內曾到內地。另一個案涉68歲男病人，有長期病患，居於鰂魚涌海山樓，於潛伏期有外遊紀錄。中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

署方提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱人士，都較易感染退伍軍人症。而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，均會增加感染風險。