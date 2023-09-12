九巴觀塘區10巴士路線增設轉乘優惠　最多可節省4.2元車費

九巴宣布擴大觀塘區轉乘優惠路線數目，即日起觀塘區內10條九巴市區路線將與逾40條九巴新界路線有轉乘優惠，涵蓋安達臣發展區、秀茂坪、油塘、藍田、荃灣、葵青、大埔、 沙田、元朗、上水等地區，乘客最多可節省4.2元車費。

相關享有轉乘優惠的巴士路線組合如下，秀茂坪的1A、11C、11X號路線，可與荃灣及葵青區的38、40、40A、40P、42C、X42C等路線換乘。觀塘(裕民坊)的3D、17號路線，可與屯門區62P、62X、258A、258D、258P、258S、259D等路線換乘。翠屏11B號路線及觀塘商貿區11D號路線，可與大埔區74C、74D、74E、74F、74P、74X、274X等路線換乘。安達、安泰11X號路線，可與沙田及馬鞍山區80、80P、80X、83A、83X、88X、89、89B、89C、89D、89P、89X、X89D等路線換乘。油塘14號路線，可與元朗、天水圍區69C、268A、268C、269C等路線換乘。藍田15、16號路線，可與粉嶺及上水區277A、277E、277P、277X等路線換乘。

乘客可致電九巴顧客服務熱線，或使用九巴及龍運網頁及其手機應用程式查詢有關路線的轉乘優惠詳情。