社區幹事轟水浸下部門「各有各做」　籲居民定期留意渠道自救

昨日(11日)西貢區內下起大驟雨，據報區內多處發生水浸，道路亦有積水。馬游塘村村長曾志誠今早(12日)在電台節目透露，昨日收到村民通知，村內多處出現水浸，甚至有地方水深達兩呎，亦有村民指山泥傾瀉下一幅護土牆倒塌。按過往水浸經驗，不少村民都裝有閘水板，昨天村民以閘水板或其他物品擋水但仍出現水浸情況，有4至5戶水浸情況較嚴重。即使上周四(7日)晚上黑雨村內都幸免於難，昨日大雨竟然令該村有水浸。

同場的西貢分區委員會副主席邱浩麟指，昨日區內低窪地方水浸，估計約40戶受影響。他批評處理疏導洪水的部門「各有各做」，沒有系統性整合，認為世紀黑雨令山上的泥土已吸滿水分，昨天再遇暴雨連場，雨水連同泥土、樹葉、樹枝等沖下，令區內出現水浸，呼籲居民定期留意渠道，有否被樹葉或雜物阻塞。

觀塘區議會主席柯創盛亦在電台節目表示，觀塘道近翠屏道的路段一度水浸，水深及膝，有汽車「死火」，途人寸步難行，對此感到嘩然。以往觀塘道仍曾水浸，惟今次連附近協和街及翠屏道同受影響。他觀塘道近翠屏道有很多工程正在進行，令人關注是否因工程令渠道被淤泥阻塞影響去水。是次暴雨距離「蘇拉」掛10號風球約一周時間，他認為即使政府派員清理渠務，能否趕及在大雨前處理好。各區水浸亦反映香港基建不足，下水道排水能力是否做好渠務疏通應付雨季。