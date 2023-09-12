批政府推城市運動缺場地　揞錢做運動員　鄭泳舜：可配合夜經濟

政府要推廣城市運動，去年更指​​將會透過與體育界、學校及商界攜手合作，並正研究把官涌市政大廈部分善用的樓層改建為城市運動體育中心。各項城市運動的運動員指香港缺乏場地，甚至連「一個正規室內場地都冇」，而政府支援不足，令運動員經常要「自己揞錢做運動員」。有議員直指城市運動可與夜經濟配合發展。

各項城市運動員表示缺乏場地、香港整體發展運動項目遲緩。中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍表示，香港從80年代已經開始有人玩滑板，而香港也有很多精英運動員，但整個東亞區方面，香港在滑板方面的發展「缺乏」，甚至「一個正規室內場地都冇」；香港攀石訓練學會創辦人何善揮也指，已經有青少年在世界賽拿到破香港紀錄成績，可惜現在香港連抱石攀登場也沒有，他指攀石是一個以來場地的運動，若沒有場地則難以訓練；霹靂舞總會主席林生源直指「打籃球有籃球場，踢足球有足球場，但跳舞冇主要場地」，全港只有兩名霹靂舞全職運動員、選手在海外負擔不起交通費；F​​IBA3×3籃球香港大師賽代表黃耀建也指香港沒有一個標準的三人籃球場，導致運動員比賽時總感覺「爭啲爭啲」，又表示三人籃球在全球火熱，不過香港又「遲起步」。

針對場地不足的問題，政府提出將官涌市政大廈部分樓層改建為城市運動體育中心，議員鄭泳舜建議把地下至二樓，與周邊公園與球場一起，改建為城市運動基地，打造為區內青年人新地標，而基地運動場館必須符合國際比賽場地，同時也應善用屋邨、空置校舍等土地，以短期租約提供場地給城市運動團體或公眾使用。

鄭泳舜也表示，都市人經常會在夜晚做運動，而城市運動十分適合在晚上進行，政府可挖掘夜間運動消費潛力，支持運動團體在夜間舉辦賽事或活動，如可將城市運動中心延長服務時間，容許室內舉行比賽、表演或訓練活動，每逢星期五、六、星期日及公眾假期，開放時間至午夜12時。