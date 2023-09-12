政Whats噏：維修後僅半年　十三街塌牆　工程咁兒戲？

經歷超強颱風「蘇拉」嘅吹襲後，繼而又受到500年一遇嘅暴雨嘅衝擊，搞到人心惶惶，擔驚受怕嘅仲有住喺舊樓嘅居民。土瓜灣十三街被形容似危樓，喺世紀黑雨後，議員江玉歡(Doreen)收到居民反映，話發現天井有幅巨型牆身塌下，嗰幢大廈仲係喺半年前透過樓宇更新大行動2.0完成維修，佢質疑維修質量點解咁差，要求政府重新檢視失修舊樓。

其實喺世紀黑雨翌日， Doreen曾經去視察過十三街，住戶屋內嘅滲水情況更加嚴重，但勢估唔到過多兩日就收到當區居民通知，話半夜喺睡夢中聽到巨響，發現天井有幅巨型牆身塌下，露出鋼筋，而出事嘅係鴻運街一號，佢引述業主透露，大廈啱啱喺半年前透過樓宇更新大行動2.0完成維修，而塌下牆身嘅地點亦有搭棚。

完成維修相隔半年，竟然牆身倒塌， Doreen希望政府介入調查。佢亦隨即去信發展局局長甯漢豪，話當區居民反映暴雨後舊樓外牆坍塌同單位嚴重漏水，佢亦發現多個完成樓宇更新行動冇耐嘅單位，公用地方已出現嚴重漏水，維修引致雜物多個月以嚟都冇人清理，被放置喺天台，令漏水情況更嚴重，亦會加劇鼠患問題。

Doreen又話見到多座完成維修嘅大廈水漬斑斑、油漆工程欠佳，更有居民反映部分設施翻新啟用冇耐，漏水情況重現，令人質疑維修工程嘅成效同質素。

信中又促請當局巡視全港失修舊樓，指示相關部門調查同檢測已完成工程維修項目嘅質量水準，同時加強對樓宇維修工程承辦商嘅監察制度，提高罰則機制。 Doreen話十三街舊樓外牆石屎剝落同倒塌的情況已經好嚴重，要求當局盡快擬定同啟動十三街舊區嘅重建計劃。

Doreen強調樓宇維修嘅工程質量問題極需當局予以正視，期望當局以呢次次雨災為契機，聯同市區重建局、房屋局等部門派員巡視40至50年樓齡以上嘅失修舊樓，聯絡居民並入屋視察，以檢視世紀暴雨對舊樓嘅影響，並採取相應措施。