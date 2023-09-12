呃3內地居民共逾72萬元　練功券換錢黨5人被捕

換錢黨三度出手以練功券兌款行騙，3人中招，涉款逾72萬元人民幣，執法人員追查後拘捕5黨徒，涉巨額詐騙送交檢察院處理，騙款下落有待追查。其中兩宗案件發生在本月9日晚，執法部門接獲兩名內地事主報，分別報稱在路氹及新口岸與他人兌換貨幣，但經轉帳後發現收到的千元港鈔全為練功券，分別損失30萬元和23萬多元人民幣。

執法人員其後截獲4名涉案男女，在他們身上起出2千張面值1千元的練功券。他們分別為報稱商人的姓薛(43歲)澳門女子、報稱銷售員的姓駱(27歲)內地女子，報稱銷售員的姓鄧(20歲)內地女子及報稱醫生的姓康(34歲)內地男子。薛女否認犯案，駱與鄧承認受僱他人來澳門犯案，康則聲稱剛認識鄧女，以為有艷遇才陪她到場。

另一宗發生於本月7日深夜，內地事主報案稱，於路氹一間賭場與人兌換港元，但轉帳後點鈔時發現有關港元全是練功券，損失18.91萬元人民幣。對方見事敗逃走，最終被事主截停，執法人員到場將他拘捕，在其身上起出1千張練功券，有人承認收日薪5千元來澳門協助行騙，但聲稱不知是練功券。被捕男子姓秦(25歲)，內地居民，報稱無業。