3000個高風險山坡未鞏固　議員憂按現時速度需時20年完成

繼上周黑雨期間全港多區嚴重水浸，觀塘等局部地區昨日(11日)再現水浸，令市民質疑本港雨災應急處理能力不足。議員田北辰表示，現時全港仍有3,000個構成高風險的山坡仍未做「打泥釘」鞏固山坡工程，按現時一年處理150個山坡，需時20年才能完成，建議加快審批撥款，加快處理。

田北辰又指，是次嚴重水浸反映渠管收水問題，路邊的集水溝有一個空間俗稱「咖喱缸」的集水溝氣隔，容易積聚淤泥等雜物，造成淤塞。他指出，現時主要依靠外判以人手清理集水溝，並未能有效清理，透露當局參考公路的做法，要求使用吸缸車加快處理。他又指，連場大雨引發多處道路出現路陷，促請政府盡快交代，撤查是否涉及地底下管道更改設計等原因。

至於大潭紅灣半島獨立屋大斜坡發生山泥傾瀉，田北辰指若山泥傾瀉原因出自僭建「就唔驚」，若沒有僭建而出現山泥傾瀉，則有機會屋宇署建屋標準或有問題，需要作出修訂。

另外，港鐵黃大仙車站上周因暴雨湧入車站，導致列車服務受阻。他指車站本身有水閘，但關閉過程出現問題，他又補充港鐵隧道地底有很多礦物質等，會為絕緣體「帶帽」進行阻隔，惟黃大山隧道因在月台下面，港鐵認為屬低風險，沒有想過會發生有關問題，認為應制定新風險指引。