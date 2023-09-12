大嶼山地貌融合挪威小鎮　迪士尼新園區「魔雪奇緣」11.20開幕

旅遊景點之一的香港迪士尼樂園度假區將於11月底開放新的主題園區，還原電影內的場景。樂園指新園區是最新的擴建及發展之重要部分，有助吸引更多全球各地的旅客來港到訪。

香港迪士尼今日(12日)宣布，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」將於11月20日開幕。園區真實地還原了華特迪士尼動畫製作室旗下《魔雪奇緣》電影系列的場景，包括電影主角「愛莎(Elsa)」首次突破規施放其冰雪魔法的「冰雪皇宮」，以及她將泉水冷凍成精美的雪花裝飾的「友誼噴泉」，令賓客置身於電影感十足的阿德爾王國。

園區亦設置餐廳及及小攤檔，旅客可體驗傳統北歐料理特色的當地菜式及覓得紀念品，亦可與盛大慶典夏雪節及暢玩遊樂設施如魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇，感受電影中的奇妙體驗。香港迪士尼又指，園區將大嶼山的天然地貌帶入園區內，融合挪威小鎮，延展了電影內「北山」的設計；小鎮內景觀、建築設計，服裝及美食，全部都注入挪威風情，例如龍風格(dragestil) 的建築、巴勒斯特朗 (Balestran)獨特的不對稱建築、花卉裝飾彩繪等。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，今天是樂園慶祝18周年的日子，而於11月20日正式開幕的魔雪奇緣世界是樂園最新的擴建及發展之重要部分，迎接更多來自全球各地的賓客到訪，樂園將繼續以嶄新的體驗，讓賓客每趟旅程都充滿奇妙。

另外，迪士尼表示，9月每周會開放6天以配合旅客需求，亦會在特定季節性活動的晚上延長營運時間。而即將來臨的萬聖節，是入境旅遊恢復後首個萬聖節，樂園稱會再次推出《惡人舞動迪士尼》以及不同夜間活動。