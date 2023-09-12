廉署起訴安世高層及供應商代表　涉行賄取得採購訂單

廉政公署今(12日)落案起訴一名安世半導體(中國)有限公司工程部前總監及一名供應商銷售代表，涉嫌行賄受賄以助該供應商取得一份半導體生產部件採購訂單，價值逾50萬元人民幣(約54萬港元)。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待周四(14日)在沙田裁判法院答辯。

55歲被告何志海，為安世工程部前總監；71歲被告甄耀宗，為高柏斯發展有限公司及其子公司東莞朗誠微電子設備有限公司的銷售代表，同被控一項代理人串謀接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。案發時何是安世工程部總監，負責監督該部門評估供應商的技術能力，以及向安世推薦供應商。甄是安世供應商高柏斯及朗誠的銷售代表。

約於2017年2月，安世開始挑選供應商以採購用於生產半導體的兩個部件，即封裝模具和型腔鑲條。安世邀請了甄耀宗及另外兩間供應商提交報價以作評核。何及甄涉嫌於2017年2月至2019年6月期間，一同串謀使何從甄接受一筆逾16,000港元的賄款，以利便朗誠獲安世選為上述兩個部件的供應商。調查發現，安世在上述期間向朗誠發出訂單採購該兩個部件，並支付貨款逾50萬元人民幣。兩名被告涉嫌以甄獲取的相關佣金計算支付予何的賄款。