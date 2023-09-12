關顧聯到政總請願　促港府正視社區長期護理政策不足問題

政府過去一直提倡「居家安老」施政方針，惟當中的政策及相關配套推行步伐緩慢，未能對準實際需要。新一份施政報告發布在即，關注家居照顧服務大聯盟(下稱:關顧聯)今早(12日)到政府總部門外遞信請願，要求當局正視社區長期護理政策不足問題，重新檢討及調整殘疾人士家居照顧服務資源。

關顧聯表示，現時社會上的殘疾人士院舍供應短缺，截至2022年底，嚴重殘疾人士護理院平均輪候時間至少5年、嚴重弱智人士宿舍更高達12年，加上現時缺乏24小時緊急支援服務，當照顧者有狀況時，嚴重殘疾人士往往未能得到支援，而每月相關必需品費用，亦為他們帶來沉重經濟負擔。

關顧聯續指，近年不時有照顧者悲劇出現，當中不少均牽涉支援不足所致，包括現時殘疾人士的照顧者津貼門檻過高，令不少以老護殘的家庭被排除在外；此外，即使照顧者津貼於10月恒常化，但門檻不變，更只設有1萬個名額申請，根本不足於應付及滿足如此龐大的「護老護殘者」需要。

其中，現由年逾70的父母照顧的嚴重肢體傷殘人士陳生表示，因未有於殘疾人士輪候冊上，而不獲邀請申請照顧者津貼，同時間父母亦因正領取長者生活津貼，即使收到邀請信，同樣不合資格申請津貼。他批評，此等做法何其荒謬，照顧者津貼申請門檻過高，以致未能真正惠及有需要的家庭，幫補日常開支，津貼形同虛設。

關顧聯建議，政府應增加殘疾人士家居照顧服務和緊急服務資源，包括設立24小時電話熱線，以及殘疾人士實報實銷復康用品津貼。另要求政府下調照顧者津貼門檻，開放名額讓照顧者自行申請津貼，並檢視申請準則，讓照顧者得到合適的支援，以及增加照顧者補貼，設立照顧者個人八達通，減輕照顧者因照顧所帶來的經濟負擔。