工程師學會建議政府極端天氣前　盡早通知市民暴雨來臨

為讓市民能及早應變準備，香港工程師學會建議政府在極端天氣來臨前，盡早通知市民暴雨將會發生。暴雨期間，政府應安排不同人員，在安全情況下監察水浸黑點、路面、河道及渠道等最新情況，並採取所有可行方法，減低水浸風險，並盡快向市民更新最新的天氣及相關資訊等，供市民參考及應對。

而連日水浸亦反映政府須改善疏水排洪能力，學會呼籲當局根據雨水疏導及排放系統的能力、水浸紀錄、水浸投訴數字及防洪標準，識別全港水浸黑點，針對性地規劃更多雨水疏導及排放設施和蓄洪池等的改善工程，令其承受力能達至可抵禦超過200年一遇的暴雨。

學會又認為，政府應善用不同宣傳渠道，加強市民對極端天氣的認識及面對災害時的應對；同時亦呼籲市民當面臨暴雨時，應密切關注氣象預報，了解天氣狀況，並遠離容易積水或易受洪水影響的區域，如低窪地帶、河道附近、危險斜坡或山區，並留在安全地方，以免發生危險。

由於天然災害難以完全準確預測，學會亦呼籲市民保持警覺，業主或獲授權人士，應保持室外排水系統暢通，減少積水和水浸風險，更應定期檢查及維修私人斜坡，減低發生山泥傾瀉的機會。而在樓宇改建上，亦要留意安全法規，以免對周圍環境造成影響等。