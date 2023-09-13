蘋果發布iPhone 15及15 Pro　周五晚接受預訂

蘋果公司（Apple）秋季發布會在美國西岸時間周二（12日）早上10時，即香港時間周三（13日）凌晨1時在加州總部舉行，發布iPhone 15/15 Pro系列以及Apple Watch 9。iPhone 15和iPhone 15 Pro本港時間周五（15日）晚上8時接受預訂。

iPhone 15共有5隻色，全線改用動態島，取代M字瀏海屏，屏幕比上代更加光亮，共提供兩款尺寸，包括6.1吋的iPhone 15和6.7吋的iPhone 15 Plus。相機組件部分會根據機身顏色而改變，更加悅目。鏡頭升級至4,800萬像素，CMOS感想元件每粒感光單元都更大粒，吸光更多、暗位更少雜訊，鏡頭伸縮時畫面變得更流順。

iPhone 15使用新一代晶片，擁有Ultra Wideband，機過機速度快3倍，連線距離亦更遠，用家可以在近距離尋找另一位用iPhone朋友的所在地。iPhone 15改用USB-C 充電口，同時AirPods Pro 2亦會推出USB-C版，用家可逆向以iPhone為AirPods的電池盒充電。根據蘋果香港官網，iPhone 15（128gb）售價由6,899港元起、iPhone 15 Plus （128gb）由7,699港元起。

至於iPhone 15 Pro，其物料為美國太空總署（NASA）火星任務中也使用的「五級鈦」，它是史上最輕的Pro / Pro Max。iPhone 15 Pro / Pro Max的機身邊框將會是史上最窄。根據蘋果香港官網，iPhone 15 Pro（128gb）定價8,599港元起、iPhone 15 Pro Max （256gb）則為10,199港元起。