東方日報A1：吸客配套乏善可陳　搞夜市也難翻身

政府近月急功倉促啟動夜市，市民卻睇重夜市物價和交通是否方便，加上吸客配套乏善可陳，搞夜市隨時也難以翻身。香港百貨、商業僱員總會調查發現，雖然有近70%受訪者支持香港設立夜市，但另有逾70%及近70%人分別關注夜市的地區交通便捷性和消費價錢。總會建議，政府可在旅遊區周邊設立短期特色夜市，吸引人流。

總會上月24日至今月1日，以電話及網上問卷形式訪問會員，成功收到1,862份回覆。結果發現，近70%受訪者支持香港設立夜市，13%人不支持；77%人認為夜市最吸引的項目是「飲食」，近62%受訪者選擇「零售」，其次則選擇「表演節目」。

調查亦發現，市民對設立夜市最關注的內容，首位是地區及交通便捷性，佔73.6%，其次有68.4%人關注消費價錢，以及63.4%人關注場地衞生環境。報告指出，現時從晚上8點開始，不少旅遊景區已人流疏落，建議現階段可以在旅遊區周邊設立夜市帶動人流。另一方面，海濱缺乏餐飲和休閒設施，建議當局可加以善用，在不同區域劃分及設立特色主題市集。

總會又建議政府參考內地及海外例子，建立長期市集，可發展成為吸引遊客的景點之餘，亦可分別為年輕人提供創業機會，以及場地表演；甚至可同時在體育賽事、節日、演唱會等場地附近，舉辦短期特色主題市集。

電器及影音從業員協會理事長林志忠表示，近日曾與不少商戶及檔主傾談，他們均認為，雖然廟街及摩羅街等景點具有特色，但奈何晚上人流稀疏，才決定提早關門。廟街約有300間商戶，惟近期只有約100間仍在晚間營業。

香港百貨、商業僱員總會外務總幹事鍾博文則稱，本港旅客較多來自內地，但自網購興起，加上內地旅客旅遊模式轉變，大多旅客均由以往較多消費，改為現時較多為「文化遊」行程。他建議當局可活化廟街、西洋菜街、摩羅街等景點，並在夜市租金等安排上，盡量減輕經營者負擔。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：