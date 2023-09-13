密度低位置偏遠無王管　專家指獨立屋僭建問題難追查

日前因暴雨而造成山泥傾瀉的大潭屋苑紅山半島被揭露有單位僭建。測量師學會前會長何鉅業今早(13日)在電台節目表示，若證實曾霸官地、改動過政府的斜坡，業主會被追討復修費用。若證實僭建物直接導致斜坡塌陷，整體修復以及工程費用都可向業主追討。

何鉅業指出，獨立屋佔用官地情況十分常見，很多獨立屋因密度低、位置偏遠，周邊有綠化帶或受保護地方等官地。過往不少獨立屋僭建後額外擴建50%空間。若獨立屋有向下挖掘有機會影響地基，甚至對毗鄰的斜坡及樓宇造成影響。獨立屋有僭建物亦不容易察覺，當局要進入視察不容易，要執法或跟進就變得有困難。

承建商昨(12日)已開展緊急斜坡維修工程。如天氣情況許可，預計可於數日內完成較危急部分的工程，並於9月下旬完成所有工程。何鉅業提到，進行噴漿工程只可作為表面保護，令泥土不易吸水或下滑，長遠要交由工程師決定是否以噴漿作為永久維護措施，或要在部分位置加建擋土或護泥措施。

一般而言，若發現不合法佔用政府土地情況，地政總署會根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)展開土地管制行動，張貼法定通知飭令佔用人在限期前停止佔用政府土地，否則署方會採取執管行動，包括依法檢控相關人士。