搗破葵涌工廈毒品倉庫　檢值1.8億元可卡因拘1男子

海關毒品調查課人員於8月中進行反毒品行動，發現有販毒集團將大批貨物運送及儲存於葵涌一個工廈單位。海關展開深入調查，並發現販毒集團成員將貨物存放上址單位約兩周，沒有再次到訪該單位，反而曾到訪分別位於葵涌及荃灣的工廈單位，且沒有運送任何貨物。

海關估計販毒集團利用貨品作掩飾，將毒品儲存於葵涌工廈單位，作為主要的毒品儲存倉庫。至於成員於兩周內沒有返回毒品儲存倉庫，為了留意是否有執法人員展開調查，同時着手物色區內其他單位，企圖建立毒品分銷中心，方便稍後供應本地市場。

海關指案中3個工廈單位，全部位於每層逾20個單位的工廈內。據悉，販毒集團成員會選揀工廈單位較多的大廈，企圖利用頻繁的人流及物流，掩飾販毒活動及增加執法人員偵查的難度。

至8月29日，海關突擊搜查3個涉案單位，在1單位內共檢獲230公斤可卡因磚，估計市值約1.8億港元，而另外兩個工廈單位只是空置或存放小量雜物，沒有發現任何毒品。而毒品儲存倉庫面積約800平方呎，運作約3至4個月。

同時，海關在大角咀拘捕一名53歲男司機，負責運送貨物及將貨物存放入倉庫，現獲保釋候查。據了解，涉案司機收取報酬將毒品存放入毒品儲存庫，至於是否對案件是否知情，有待進一步調查。案件仍在調查中，正追緝販毒集團的其他成員。

海關指出，本案為四年內最大一宗在香港內偵破的可卡因毒品案件。此外，本案亦於近個半月內第三宗逾200公斤、特大毒品案。其餘兩宗特大毒品案分別為，於7月12日偵破一宗海運貨櫃內人造皮革檢獲240公斤冰毒案及於8月24日偵破以海運冷藏貨櫃內雞腳包裝中檢獲302公斤可卡因。