劏房戶等足9年未上樓　寧居凶宅揀特快公屋

為上樓連凶宅也不怕！房屋署最新一期「特快公屋編配計劃」今日（13日）起開始揀樓，記者早上9時到樂富揀樓中心時約有20人在排隊。有揀樓人士表示已輪候公屋達9年，居住僅約百多平方呎劏房，環境極差，坦言不介意居住凶宅，「只想盡快上樓」；有未成功選樓的市民則直言失望，認為今次可供家庭揀選單位只有約900多間，並不足以應付家庭需求。

歐女士已輪候公屋9年，她認為特快公屋可自行選擇心儀單位，相信比派樓更好，現時家中有3人同住劏房，衞生環境惡劣，房間有水渠的難聞氣味，僅約200多呎就需約5000港元，希望選得沙田區的公屋，改善生活環境，直言「都唔會考慮係咪凶宅，希望可以盡快上到樓」。

陳女士表示輪候公屋近9年，現時居住東涌，單位較細也不想再搬屋，認為已輪候太久，希望盡快上樓，嘗試特快公屋也能選擇更好的單位。她又稱有些問題單位仍可接受，目標選擇同區單位，她又指今次亦有嘗試參加「綠置居」，但主要仍期望以特快公屋為主，「綠置居息太高，唔一定供到，供到短期都唔一定供到長期」。

未能成功揀樓的黃先生認為今次揀樓選擇較少，只有900多個家庭單位，而餘下單位地理位置不適合，也大多是老舊單位，故未能選得心儀單位，感到非常失望；現時居住單位租金昂貴，需要月租約1萬港元，卻只有百多呎，非常吃力，已輪候公屋9年，希望能盡快上樓。

現居觀塘劏房的周女士表示已獲派兩次單位，但均屬2至3人單位，單位細小並不適合，故今次以特快公屋成功選得較大的3人單位，她指雖然單位有些小問題，屬有人自然身故及不方便輪椅人士的單位，但只希望可盡快上樓，故也不太介意有些瑕疵。她又稱未曾計劃申請過渡屋，因「唔想搬來搬去」，又指兩年前已見房署主住，以為快將獲派公屋，結果也等了兩年時間才終於選得心水單位。