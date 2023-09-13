規劃失當居民苦撐長命梯　樂華邨建斜道式升降機2026年竣工

政府於2012年8月宣布推行「人人暢道通行」計劃，樂華北邨亦被納入該計劃，惟規劃失當，令即使該「人人暢道通行」項目完成後，居民仍要行「長命梯」。苦等逾10年，政府決定計劃興建一部斜道式升降機，讓居民代步，工程造價約4000萬港元，預計2026年第3季完工。

議員鄧家彪今日(13日)邀民政事務總署實地視察「長命梯」，該署正式宣布計劃在樂華商場車層L1層對出，興建一台斜道式升降機，連接樂華曲梯入口，並且進一步連接路政署正興建橫跨振華道連接佐敦谷天橋的人人暢道通行項目。

該部升降機工程預計2025年展開工程，約18個月完成，即2026年第3季竣工，承重上限為1000公斤，預可載13人，亦可承載輪椅人士。至於速度方面，一秒一米，全程約一分鐘，大概高度30米。

鄧指若有關項目落成，將會是所知的全港第4部斜道式升降機，現有3部在大澳文物酒店、愉景灣廣場及大窩口道至禾塘咀街。

現時樂華北邨來往佐敦谷或振華道，需要經兩條路，而其中一條已獲納入「人人暢道通行」計劃，將興建升降機，但另一條作為「接駁口」的主要道路，則未有任何進展，居民仍要行「長命梯」。

立法會申訴部曾接獲投訴，指設計存在問題，在申訴部跟進事件後，民政事務總署承諾就「接駁口」興建爬坡式或斜道式升降機進行研究，料2023年上半年完成。然而政府早前又指可行性研究要延至9月才可公布結果。有區議員直言做法太慢，如果不能解決「長命梯」，只會令「人人暢道通行」計劃「淪為大白象工程」，要求當局加快研究工作。