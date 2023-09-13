休班警否認偷醉酒男手提電話　被告供稱「準備去警署備案」

一名男警收工到尖沙咀酒吧飲酒後步行離開，期間見到一名醉酒內地旅客不省人事坐在地上，男警此時涉嫌伺機偷取對方價值逾萬港元的iPhone 14 Pro。男警被控一項盜竊罪，他不認罪，案件今（13日）在九龍城裁判法院開審。庭上透露，被告被截獲後曾向同袍求饒，控方稱他是意識到自己犯法。而錄影會面顯示，被告聲稱拾起電話是為保障醉漢貴重財物，他準備把電話帶去警署備案，途中卻被截停拘捕。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員，駐守香港仔分區軍裝巡邏小隊。控罪指，被告於2023年4月8日，在尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即1部價值11,099港元的手提電話。庭上播放被告所作的警誡錄影會面片段，被告說，4月7日他返早更，晚上收到後約友人到尖沙咀一間酒吧消遣飲酒。翌晨2時許，他消遣完獨自離開，途中卻見到一名男子耷低頭坐在地上，拍他數次沒反應，但仍有呼吸，相信是飲醉酒。

被告在會面中續說，該男子兩腿內側之間放着一部電話。由於被告覺得這屬於他的貴重財物，而男子又不省人事，很容易被別人取走，遂決定執起手機，放入自己後褲袋。被告說，他拾起前有問「我攞你啲嘢，OK唔OK呀」，對方沒回應。被告稱，他打算搭的士到尖沙咀警署，交出電話及備案，讓警署保管。不過他截不到的士，只好步行前往。途中卻被便裝執法人員截停，對方說「乜你咁多手」。被告承認，最佳處理方法是將事主及其電話一併交予當值中的同事，當時或被酒精影響判斷力，但強調自己做警察38年，問心無愧。

案件編號：KCCC 1341/2023