資金鏈最快2025年3月斷裂　西九文化區冀放寬賣樓套現

西九管理局形容，在控制成本開支上已「減到就嚟見骨」。

西九文化區財困纏身，每年虧蝕約10億元下，資金鏈最快於2025年3月斷裂。西九管理局形容，西九在控制成本開支上已「減到就嚟見骨」，兩間博物館3年內減少一半營運成本、應慳則慳，惟始終要補貼文藝設施。管理局強調，不想伸手向政府「攞錢」、瓜分民生資源，而是盼善用珍貴的土地唯一資源。對於會否將區內住宅由「只准租、不准賣」，改為容許出售，當局指必須對社會需求的轉變「先知先覺」，但強調樓市低迷時「賣嘢」套現。

西九管理局今（13日）接受傳媒報道時表示，西九設施如M+、故宮博物館受市民歡迎，認為西九已融入港人生活，成為中外文化藝術交流中心。當局指，西九興建很多文化藝術設施，但商業方面因早年借地予高鐵工程，足足拖慢7年，形成資金鏈斷裂。

對於管理局早前形容西九緊縮開支已「血流成河」，當局重申，世上可做到自給自足的文化藝術設施「基本上是零」，西九收回4成成本，反映在控制成本、營運方面已做得很好。

管理局又認為，市民不希望博物館一星期閉館數天，而該局亦不願意如海洋公園般伸手向政府「攞錢」。他應好好利用，而並非浪費其擁有珍貴的土地資源，以，改善財政狀況。據悉西九已向文體旅局提交方案，建議將文化區內住宅由「只准租、不准賣」，改為容許出售。西九強調，在市場低迷情況下，不會將資產變賣，否則是「自己搵自己笨」，又指市場不停變化，現時只要有足夠資金令資金鏈不要斷裂、支付員工薪金、做文藝展覽等便足夠。當局又透露，方案中亦有其他選項，包括調整商業設施、改變總樓面面積等，冀政府盡快回覆。