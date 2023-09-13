涉收賄萬元攜禁物交囚犯　懲教助理認罪還押至9.28判刑

一名懲教署男二級懲教助理，涉嫌收受共逾1萬港元賄賂後，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所並給予一名囚犯，該助理因此遭廉政公署落案起訴，而涉案囚犯及其胞妹亦被控行賄。涉案的二級懲教助理今日(13日)在西九龍裁判法院承認3項公職人員接受利益罪，裁判官認為，即時監禁似乎是唯一恰當刑罰，並押後至9月28日判刑，期間被告須還押。

34歲被告金永勤，為懲教署二級懲教助理，被控3項公職人員接受利益罪名；荔枝角收押所囚犯吳天文(35歲)，以及其胞妹吳樂澝(31歲)，則同被控3項向公職人員提供利益罪名。他們早前均已認罪，其中吳天文判囚6個月；其胞妹則判監3個月。

案情透露，吳天文及吳樂澝於2022年5月至8月期間，向駐守該收押所的二級懲教助理金永勤先後提供3筆賄款共10,100港元，以將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給予吳天文。廉署發現吳樂澝與金永勤在無適當權限下多次通訊及會面。吳樂澝並將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿，以及文具等物品交予該二級懲教助理。吳天文及吳樂澝承認向金永勤提供賄款，作為報酬。金永勤今日亦承認收賄款。

案件編號：WKCC 2343/2023