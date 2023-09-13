全港掃冒牌烈酒檢34萬元貨　店舖負責人及員工共7人被捕

海關早前接獲舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌烈酒，經過深入調查及在商標持有人協助下，關員在昨日(12日)採取執法行動，突擊搜查7間分別位於筲箕灣、尖沙咀、長沙灣、荃灣及屯門的店舖，一個位於上環的商廈單位，以及2個位於長沙灣和紅磡的工廈單位。經初步點算，海關檢獲約230支共約190公斤的懷疑冒牌烈酒，估計市值約34萬港元。

行動中，海關拘捕4男3女(20至58歲)，包括4名店舖負責人及3名店舖員工，他們涉嫌違反《商品說明條例》，現已獲准保釋候查。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，海關留意到部分涉案商戶有2大特點：第1，以指定經銷商作招徠。今次檢獲的冒牌烈酒價格介乎450至7,200港元之間，約為正貨價的6至7成，店舖進行銷售時，會向顧客訛稱該些酒類是指定經銷商的行貨，並以低價吸引消費者光顧，企圖蒙混過關。第2，仿真度高。冒牌烈酒包裝外觀的印刷非常精美，與真品極為相似。

人員續指，只要消費者留意產品上一些特徵，仍然能夠分辨貨物真偽。首先，正貨的酒瓶有一個透明的瓶身標記，而假貨雖然有相似標記，但缺乏透明效果；另外，正貨酒瓶印有激光雷射標記，並注明產品的種類，文字、線條均相當清晰及精美，惟假貨上的標記較為模糊，顏色較易脫落。

隨着中秋節和十一長假期來臨，市場對烈酒需求有所上升，不法分子趁機促銷冒牌貨，海關亦相應採取打擊行動。由於市民會直接飲用烈酒，海關非常關注箇中安全性及品質，稍後會將涉案貨物送交政府化驗所檢驗，以確認其中是否存在對人體有害的物質。