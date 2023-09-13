前港超門將葉嘉宇姦少女罪成　押10.5判刑

曾效力港超聯球隊，現為丙組球會駿達門將的葉嘉宇，兩年前以其私家車載剛認識不久的17歲處女到大潭後，涉嫌在車上強姦對方。葉否認1項強姦罪，案件經審訊後，由3男3女組成的高院陪審團於今早開始退庭商議在商議了約4個多小時後，以5比1大比數裁定被告強姦罪成。法官決定先提取事主的創傷評估報告及被告的背景報告，並押後至10月5日判刑，期間被告須還押。

26歲被告葉嘉宇，任職足球員。他被控於2021年3月11日，在大潭強姦當時17歲的女事主Ｘ。未婚的被告過往並無案底，並與母親同住。

據現年19歲的X供稱，案發前5天在小西灣海邊與朋友們聊天散心時認識在該處釣魚的被告，雙方以社交媒體聯絡。X指案發當晚被告約她食晚飯，並駕車接Ｘ到西灣河太安樓買食物，又稱要找「靚啲嘅地方」用膳。X以為會到附近的小西灣海邊，被告卻駕車至大潭，結果在車上遭被告強姦。辯方則質疑X當晚並無嘗試離開現場，且沒有強烈拒絕被告的行為，並指被告並無妄顧X的意願。另外，案中陪審團原本由4男3女組成，但法官於審訊中途發現有其中1名男陪審員不斷打瞌睡，最終決定解除該陪審員的職務。

案件編號：HCCC 128/2022