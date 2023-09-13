政府發展夜經濟　政黨認為治標不治本

政府表示要大力發展夜經濟，「搞活」夜市，不過有不少人持反對意見，有政黨更直言「治標不治本」，因本質為要解決本地消費能力，令市民有心情和放心消費，政府也要思考為何無法像新加坡一樣吸引大型活動到港舉辦，香港亦不能失去獨特優勢。

民主黨主席羅健熙表示推動夜經濟治標不治本，對實體經濟貢獻有限，若如坊間所說去建立夜市，容易將瀕死的餐飲業推向死亡。他也指在政治氣氛緊張的情況下，市民難以放心和有心情消費，加上這段時間突然間有工廈、食肆被查封，可見政府各部門有不同指標不同方向，直指為「KPI主導政府會出現嘅問題」，也是「自己打自己嘴巴」。

該黨建議政府要舉辦更多大型盛事，如新加坡暑假期間有足球賽事，吸引世界各地球迷，政府需思考香港為何吸引不到類似活動來港舉辦，亦建議擴大盛事基金，將可資助活動增加，增加旅客到港的誘因，同時成立體育類型的盛事基金，邀請世界知名體育健將或隊伍來港，統一舉辦體育盛事。

對於政府未來發展規劃，該黨建議應放棄交椅洲填海，質疑現時的人口評估和過往是否仍然一致，指政府應訂立清晰的人口政策，並就移民潮及外來補充人口的影響，對香港未來數十年內的人口變化需作重新的評估，擔憂填海完成後「無所用」、「冇好嘅效益」。

該黨又提到，需要加強香港市民對社會事務的參與感和歸屬感，由加強公眾諮詢到重啟政改，讓市民對政府施政的影響力增加，惟未有提出政改方案，被問到是否反映政黨不再關心民主政治，羅健熙表示「相信政府呢個階段未有咁快去諗」，但強調並非不再關心，也非「害怕（Fear）提出」，亦指政府應該「無時無刻都諗住」，而基本法45及67條仍然存在，政府不應該突然忘記目標。

政府疫情前每逢週二都會在行會前設立示威區、接收請願信，但政府早前表示市民表達意見渠道很多，不會再安排該環節，至於會否認為政府忽略民主黨聲音，羅健熙指政府政府不應該對接收市民意見的渠道「嫌多」，對政府所言感到「匪夷所思」。

針對區議會選舉安排，羅表示有意參選的黨友需參與支部甄選，名字會經支部上交中委並由中委決定誰能代表民主黨參選，因此整體決策將於9月中開會後確定，而黨會在財政上有「少許」支援想參選的成員，不過他也指，選民經歷區議會改制後，可能會認為「有咩好玩」和「無力感」，因此若最後出選也需要說服市民投票。

至於會否擔心不能取得三會提名而不能「入閘」，他指現時仍未知道標準為何，被問到會否擔心成功入閘甚至當選的黨員偏離立場，羅則指「對民主黨黨友好有信心」，相信他們會「秉持立場、想法、黨綱」，不過他也指選舉制度改變後，黨員或擔憂法例執行，「當然會小心」發表言論，但仍會「盡力嘗試講」。

民主黨籌款晚宴早前再一次被取消，羅指現時未有任何進展，強調籌款晚宴舉辦與否並不等於未來會否參與區議會，也不會影響區議會部署，即使未有資金也可以找更便宜的選舉方式。