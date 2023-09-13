煙民在內78%人撐加煙草稅　港大醫學院倡明年財案加至75%

港府正就本港控煙策略向市民諮詢，香港大學醫學院今日(13日)公布，院方2015年至2022年最新的調查，結果顯示有78%受訪者支持加煙草稅，當中包括約三分之一為煙民；研究亦顯示，若煙草售價上升，55%受訪者表示會戒煙及減少一半以上吸煙量。醫學院相信，煙民對煙價較敏感，故強烈呼籲政府於明年財政預算案加煙稅至零售價的75%，又指海外部分國家會每年自動增加5%煙稅，令煙民知道及預期吸煙成本只會愈來愈高，亦建議港府倣效。

港大醫學院表示，本港煙價目前每包74港元，煙稅佔64%，低於世界衞生組織的建議。而全球有37國家已達世衞標準，英國及加拿大煙草稅更已與通脹掛鈎，反之香港卻明顯落後。醫學院認為，加煙草稅得到全港市民大力支持，故呼籲明年起按照世衞建議，將煙草稅佔零售價比例提高至75%，同時擴大法定禁煙區及加強戒煙服務等，並需建立機制監察公眾使用煙草情況，長遠考慮立法禁煙，訂立「無煙香港」建議路線圖，院方又建議分別於2027年及2029年將吸煙率降至5%及3%，並在2030年達致全面禁煙。

港大醫學院公共衞生學院副教授何世賢指，本港早前擴大禁煙區範圍，導致市民在家中吸食比例大增，近60%受訪學生會在接觸到來自家人或鄰居的二手煙，由於本港居住環境狹窄，禁煙才可以保護年輕人，故建議2030年全面禁煙。

另外，港大醫學院護理學院教授王文炳認為，目前本港煙草稅比例遠低過世衞建議，且與澳洲及新西蘭等國家相差甚遠，部分國家或地區更設有每年加煙稅機制，反觀香港煙草稅相對十幾年前，因通脹不升反跌，擔心不大幅增加煙草稅，將無法達到2025年將吸煙率降至7.8%目標，強調加煙稅仍是單一最有效方法，長遠而言仍需全面立法禁煙。